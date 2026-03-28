Matrimonios colectivos 2026 en Ciudad Obregón unen a 288 parejas en el Centro Magno

Ciudad Obregón, Sonora.- Cientos de parejas del municipio de Cajeme tuvieron la oportunidad de formalizar sus relaciones sentimentales en el marco de la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2026, la cual se llevó a cabo la mañana del sábado en el Centro Magno.

Al respecto, la síndico municipal Josefina Leyva González indicó que esta actividad permite a las parejas obtener certeza jurídica, genera estabilidad entre las familias cajemenses y se fortalecen los valores.

Desde el Gobierno Municipal, resaltamos el compromiso de la actual administración de continuar impulsando estrategias para el beneficio de las familias, reconociendo en ellas el pilar fundamental de nuestra sociedad. "A todas las parejas, les deseamos que este camino que hoy comienzan esté lleno de comprensión, apoyo mutuo y momentos de felicidad", resaltó.

En el mismo sentido se manifestó la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Cajeme (DIF), Claudia Fabiola Santacruz Avilés. En representación de la primera dama Martha Patricia Patiño de Lamarque, expresó su felicitación a los contrayentes por tomar la decisión de formalizar su situación.

Es un día profundamente especial, un día que quedará en la memoria y en el corazón de muchas familias. Hoy no solo formalizan una unión ante la ley, hoy fortalecen un sueño, un proyecto de vida, una historia que comienza a escribirse con compromiso, respeto y esperanza", expresó la funcionaria.

Durante el evento, se destacó la importancia de la familia como base de la sociedad y se reconoció la decisión de las parejas de formalizar su unión. También participaron representantes del Registro Civil de distintas comisarías y localidades del municipio.

Las autoridades presentes en la ceremonia coincidieron en que estas acciones forman parte de los esfuerzos por fortalecer los valores entre las familias y promover una comunidad más unida en Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui