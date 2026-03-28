Museo 'Leonardo Valdez', un lugar lleno de arte, historia y misterio en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Arte, historia y misterio, es lo que resguarda en su interior el Museo-Casa de la Cultura 'Leonardo Valdez Esquer', un espacio que alberga más de 400 años de historia en el municipio de Etchojoa y se ha convertido en una parada obligatoria para los admiradores de la cultura yoreme mayo.

El Museo-Casa de la Cultura fue inaugurado un primero de enero de 1985 y se ha caracterizado por exhibir más de tres mil máscaras de las distintas etnias que hay en México, pero principalmente de la tribu yoreme mayo, yaqui y seri.

Ana Griselda Moroyoqui Jocobi, directora del Museo, precisó que entre las principales salas del inmueble se encuentran las exhibiciones de los 'Mayos en Sonora y Sinaloa', el 'Auditorio', 'Arte Sacro de México', 'Arte Fantástico', 'Biblioteca, Fototeca y Fonoteca', 'Títeres de diferentes partes de México', 'Juguetería Artesanal' y 'Danzas de México'.

El Museo se formó hace más de 40 años en una casita de renta en el centro de Etchojoa, pero la colección fue creciendo y mejor se compró un solar y ahí se cumplió el deseo de formar una colección grandísima", afirmó.

Moroyoqui Jocobi puntualizó que el Museo se encuentra ubicado en la colonia 14 de febrero, con un horario de atención al público de lunes a viernes; por lo que se invitó a la población a conocer este sitio histórico durante las vacaciones de Semana Santa.

Fuente: Tribuna del Yaqui