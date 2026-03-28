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Huatabampo

Playa de Huatabampito registra saldo blanco durante el Spring Break 2026 gracias a operativos de seguridad y prevención

La Coordinación de Protección Civil informó que durante este fin de semana más de cinco mil personas visitaron la playa de Huatabampito por el Spring Break

Playa de Huatabampito registra saldo blanco durante el Spring Break 2026 gracias a operativos de seguridad y prevención
El Malecón de Huatabampito lució abarrotado por el Spring Break 2026 Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- La Coordinación Municipal de Protección Civil en Huatabampo reportó saldo blanco durante los festejos del Spring Break 2026 en la playa de Huatabampito, gracias a la implementación estratégica de un operativo de seguridad y la respuesta favorable de la ciudadanía.

Julio César Amparán Estrella, director de Protección Civil y Bomberos, destacó que para garantizar la integridad de los visitantes se desplegó un estado de fuerza de 72 elementos.

Este personal mantuvo una vigilancia constante en las zonas de mayor afluencia, controlando el tráfico, logrando prevenir incidentes de gravedad", apuntó.

Amparán Estrella detalló que se registró una asistencia aproximada de cinco mil ciudadanos, quienes se concentraron principalmente en las inmediaciones del Malecón de Huatabampito y en las zonas del complejo habitacional costero.

Agradecemos la colaboración de la ciudadanía y la coordinación de las autoridades; su comportamiento fue clave para obtener estos resultados positivos", señaló.

Las autoridades precisaron que esta suma de esfuerzos permitió que la tradicional celebración, que atrae habitualmente a familias y jóvenes de diversos municipios del sur de Sonora, se desarrollara en un ambiente de orden y tranquilidad, como un previo al operativo de Semana Santa.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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