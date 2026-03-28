Guaymas, Sonora.- Hace 23 años, Raúl Limón López y su esposa, hoy fallecida, emprendieron un pequeño negocio en el centro de Guaymas, vendiendo golosinas y refrescos con un objetivo claro: generar ingresos para sostener su hogar.

Ubicado en la avenida Serdán y calle 22, el primer puesto fue una modesta caseta levantada con esfuerzo e ilusión. Con el paso del tiempo, y gracias a su constancia, el negocio comenzó a consolidarse en un punto estratégico de la ciudad, donde diariamente transitan decenas de personas que se detienen a comprar refrescos, frituras, galletas o cigarrillos.

En 2014, la vida de Raúl dio un giro doloroso con el fallecimiento de su esposa. Aunque el golpe fue difícil, decidió seguir adelante y mantener vivo el proyecto que ambos iniciaron, convirtiéndolo en su principal fuente de ingresos.

Raúl Limón y su 'Oxxito Plus': De una caseta a un negocio en expansión en el municipio de Guaymas

El nombre del negocio tiene una historia peculiar. Durante años, muchos se referían al lugar como "la caseta", a veces en tono despectivo. En una ocasión, alguien le comentó: "Pues ni modo que sea un Oxxo", frase que encendió la chispa creativa de Raúl. Así nació 'Oxxito Plus', un nombre que hoy es reconocido por clientes frecuentes.

El crecimiento no se detuvo. Actualmente, 'Oxxito Plus' cuenta con tres sucursales adicionales en distintos puntos de Guaymas. Aunque ninguna iguala la ubicación original, todas registran buenas ventas y forman parte de un proyecto familiar, atendido por tíos y primos.

Raúl subraya que, pese a su tamaño, se trata de un comercio formal, ya que cumple con sus obligaciones fiscales ante Hacienda, el Seguro Social, el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui