Rinde protesta el Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM para el periodo 2026-2031

Hermosillo, Sonora.- En un ambiente de unidad y participación democrática, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM para el periodo 2026-2031, encabezado por Rosy Martínez Espinoza.

Durante el evento se presentó el informe de la Comisión de Procesos Internos, donde se destacó que la elección se realizó mediante voto libre, directo y secreto, con una alta participación de la base trabajadora, lo que permitió consolidar una planilla de unidad con amplio respaldo.

En su mensaje, la secretaria general subrayó que este nuevo periodo no solo marca el inicio de una etapa sindical, sino también la consolidación de un gremio fortalecido por la cohesión interna. Señaló que el sindicato debe ir más allá de la representación, asumiendo un papel activo en la mejora del servicio público.

uD83DuDEA8 #Hermosillo | RENUEVAN DIRIGENCIA DEL SINDICATO DE AGUA.



Con un contundente 99% de respaldo, Rosy Martínez Espinoza tomó protesta como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo para el periodo 2026-2031.



Elección histórica con voto libre y alta… pic.twitter.com/zYnZKpVPnK — ExpresiónSonora (@ExpresionSon) March 27, 2026

Por su parte, el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villarreal, reconoció el proceso democrático y el nivel de participación alcanzado, destacando que este resultado refleja diálogo, respeto y acuerdos entre los trabajadores.

Asimismo, hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno a reforzar el compromiso con el sector, particularmente ante los retos que enfrenta el tema del agua en Hermosillo, al considerarlo fundamental para el desarrollo de la ciudad.

En tanto, el diputado local y dirigente de la CTM Hermosillo, Óscar Ortiz, resaltó que la unidad es la principal fortaleza del sindicalismo, ya que permite avanzar, consolidar logros y enfrentar nuevos desafíos.

En representación del organismo operador, el gerente de asuntos sindicales y laborales de Agua de Hermosillo, Eduardo Martínez, reconoció el trabajo interno del sindicato, señalando que el proceso electoral es reflejo de la armonía y coordinación entre los trabajadores.

El evento se realizó en el Salón de Eventos 'Francisco Bojórquez', con la presencia de autoridades, representantes sindicales, trabajadores y sus familias, quienes atestiguaron el inicio de una nueva etapa basada en la unidad, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui