Secretaría de la Mujer de Cajeme cumple casi un año con mil atenciones a féminas vulnerables

Ciudad Obregón, Sonora.- A casi un año de su creación, la Secretaría de la Mujer de Cajeme, a cargo de Marina Herrera Ortiz, ha ofrecido aproximadamente mil atenciones a mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y que además han sufrido algún tipo de violencia.

La funcionaria municipal explicó que las principales peticiones de apoyo que reciben por parte de las féminas están relacionadas con atención psicológica, asesoría legal e incluso la capacitación en diferentes oficios que les permita generar ingresos para sus familias.

Herrera Ortiz subrayó que el bienestar psicológico es fundamental, ya que impacta no solo en la vida de las usuarias, sino también en su entorno familiar, especialmente en aquellas personas que dependen de ellas.

Nosotros estamos ofreciéndoles una atención que les permita a ellas mostrarnos cuáles son las áreas de oportunidad que les interesan, seguir fortaleciendo aquellas en las que estamos trabajando para poder coincidir en una mejor calidad de vida para ellas", mencionó.

La funcionaria municipal destacó que las que atienden en la dependencia a su cargo provienen de contextos complicados y explicó que su labor consiste particularmente en brindarles atención a mujeres en condición de violencia; sin embargo, aclaró que se ofrece apoyo a las féminas en general.

Tenemos atenciones psicológicas, asesorías legales, tenemos capacitaciones, talleres, formación, profesionalización; lo que hemos visto con más frecuencia es la atención psicológica, seguida por lo que es la capacitación, la formación y los talleres de emprendimiento", destacó.

La titular de la Secretaría de la Mujer recordó que las interesadas en algún tipo de apoyo o atención pueden acceder a estos servicios de manera directa en las instalaciones de la Secretaría, ubicadas en la calle Miguel Alemán, entre Hidalgo y Allende.

El próximo 3 de abril la Secretaría de las Mujeres estará cumpliendo su primer año como tal, debido a que anteriormente la dependencia estaba constituida como una dirección de Ayuntamientos de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui