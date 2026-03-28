Termina Zumbatón 2026 tras siete horas de actividades y ellas son las ganadoras

Hermosillo, Sonora.- El Zumbatón 2026 celebrado hoy en el Parque de La Sauceda llegó a su fin después de siete horas de actividades, dejando a las participantes exhaustas pero felices. El evento, organizado por la Asociación de Lucha Libre -Tochito- Power Lifthing del Estado de Sonora AC, fue un éxito rotundo, con decenas de mujeres de todas las edades que bailaron y se ejercitaron al ritmo de la música latina.

Las ganadoras

Después de una decisión unánime, se dieron a conocer las ganadoras del Zumbatón 2026:

Primer lugar : Alejandra Rangel Terán

: Alejandra Rangel Terán Segundo lugar : Mara Elena Moroyoqui Villa Gómez

: Mara Elena Moroyoqui Villa Gómez Tercer lugar: Claudia Lizeth Jauregui Ahumada

Las ganadoras recibieron sus medallas y premios en efectivo, así como el reconocimiento de la multitud.

Ganadora de segundo lugar en el Zumbatón 2026

Un evento inolvidable

El Zumbatón 2026 fue un evento inolvidable, con música que te mueve y ritmos que te hacen vibrar. Las participantes, vestidas con sus mejores outfits de baile, se mantuvieron dando todo de sí, olvidándose del estrés y conectándose con su lado más divertido.

Por decisión unánime, fue una decisión por humanidad y calificación técnica y corporal en el arte del ejercicio de Zumba. Y ritmos latinos, y así fue el resultado de nuestras últimas tres participantes que llegaron a siete horas bailando", declaró Marcos Villa, organizador del evento.

"Hicieron historia todas nuestras participantes; fue la primera vez que vivieron esta experiencia en Sonora, y posteriormente se llevará a cabo a mediados de diciembre el próximo evento. Muchas gracias a todos los participantes, las familias que estuvieron presentes, a los patrocinadores y a los artistas que se presentaron en el intermedio de los descansos, además de recibir sus medallas y los premios pactados en efectivo al final de la premiación", agregó Villa.

Zumbatón estuvo coordinado por Marcos Villa y representado por Alfredo Robles, presidente de la Asociación, Carlos Patrón, vicepresidente, y María Luisa Cañez, directora de Alta Frecuencia.

Ganadora de tercerlugar en el Zumbatón 2026

Entre los invitados especiales destaca la presencia de José Pablo Rubio en representación del diputado Omar del Valle Colosio, así como de Nelson Martínez de la Torre en representación del rector Abel Leyva de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

La primera parte del evento estuvo a cargo de la instructora Luz Elena Meza y posteriormente, del maestro de zumba Óscar Gutiérrez.

Fuente: Tribuna del Yaqui