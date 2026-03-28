'Toño' Astiazarán y comunidad construyen cancha de futbol en primaria de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, encabezó la entrega de una nueva cancha de futbol con pasto sintético en la primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la colonia Olivares, como resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía.

La obra contó con una inversión total de 433 mil 774 pesos, bajo un esquema tripartita en el que participaron el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la comunidad escolar, incluyendo madres y padres de familia. Este proyecto permitió transformar un espacio de tierra en un área digna para la recreación y el deporte de niñas y niños.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar espacios públicos, al señalar que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral que ha permitido la rehabilitación de más de 500 parques, canchas y áreas recreativas en la ciudad.

En equipo se construyen los cambios que queremos para la H. ??



Hoy entregamos una nueva cancha de futbol con pasto sintético en la primaria Jaime Torres Bodet uD83DuDE4CuD83CuDFFC, un espacio donde niñas y niños podrán jugar y convivir uD83EuDD29, y además tuvimos la oportunidad de acompañarlos en su… pic.twitter.com/mlyrnsabBK — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 26, 2026

Acompañado por funcionarios municipales y autoridades educativas, Astiazarán reconoció el compromiso de la comunidad escolar, que no solo impulsó la obra, sino que también aportó recursos para su realización. En ese sentido, el director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop) explicó que el proyecto fue acordado desde 2024 y que los padres de familia contribuyeron con 65 mil pesos.

Por su parte, la directora del plantel resaltó que este tipo de logros son posibles gracias a la suma de voluntades, al tiempo que agradeció el esfuerzo colectivo para brindar mejores condiciones a los estudiantes.

La entrega de la cancha se realizó en el marco del festival Sonora Querida, organizado por la comunidad escolar con motivo de la llegada de la primavera. Durante el evento, se llevaron a cabo actividades culturales como la danza del venado, exposiciones sobre la identidad sonorense, gastronomía, música y tradiciones de la región.

Este nuevo espacio deportivo no solo promueve la actividad física, sino que también fortalece la convivencia y el desarrollo integral de la niñez hermosillense.

Fuente: Tribuna del Yaqui