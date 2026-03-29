Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer el tratamiento de aguas residuales y mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico en la frontera, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión de 770 millones de pesos que se ejercerá entre 2026 y 2027 en el municipio de Nogales.

El mandatario estatal detalló que este plan integral de infraestructura hidráulica contempla una inversión inicial de 400 millones de pesos para este año, mientras que los 370 millones restantes se aplicarán en 2027, con el propósito de ampliar la capacidad de saneamiento en la ciudad fronteriza.

Alfonso Durazo destina 770 millones de pesos para obras hidráulicas en Nogales y fortalecer el tratamiento de aguas

Para 2026, los recursos estarán destinados a fortalecer las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) ubicadas en Lomas de Anza, Puerta de Anza y Los Alisos. Estas obras permitirán atender una problemática histórica derivada de la geografía del municipio, donde parte del agua no tratada fluye hacia territorio estadounidense, específicamente a la planta de Río Rico, en Arizona.

Asimismo, indicó que para 2027 se continuará con las acciones para garantizar el saneamiento adecuado del agua conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que permitirá también la recarga de acuíferos y un mayor aprovechamiento del agua tratada.

"Es un plan integral para sanear las aguas residuales de Nogales, que hoy desembocan en Nogales, Arizona, son tratadas en una planta en Río Rico, y el objetivo es darle capacidad a la ciudad de Nogales para tratar sus propias aguas, esto requiere una inversión de 770 millones de pesos", indicó.

Durazo Montaño subrayó que este proyecto no solo responde a una necesidad ambiental, sino también a una estrategia de desarrollo sustentable para la región, al reducir la dependencia del tratamiento en el extranjero y mejorar la infraestructura local.

Alfonso Durazo destina 770 millones de pesos para obras hidráulicas en Nogales y fortalecer el tratamiento de aguas

Fuente: Tribuna del Yaqui