Celebra 'Toño' Astiazarán junto a familias hermosillenses el éxito del Taco Fest 2026

Hermosillo, Sonora.- El aroma de la carne asada y del trompo al pastor se apoderó del Centro Histórico de Hermosillo durante la segunda edición del Taco Fest 2026, evento encabezado por el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán. La cita reunió a miles de familias en un ambiente de sabor, tradición y convivencia, donde se premió lo mejor de la gastronomía local.

En la categoría 'Aquí se come el mejor taco de trompo al pastor de La H', el ganador fue El Pastorcito de Sonora, mientras que en 'Aquí se come el mejor taco de carne asada de La H' se reconoció a Taquería Los Reportados.

El evento coincidió con el séptimo aniversario de Viavtiva, por lo que Toño Astiazarán, acompañado de Oscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), y Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico de la AMDE, recorrió los 50 puestos instalados que ofrecieron una amplia variedad de tacos de carne asada y al pastor. Además, los asistentes pudieron admirar el taco más grande de La H, elaborado por la Universidad Vizcaya de Las Américas con un diámetro de cuatro metros.

"Echamos la casa por la ventana; contar con 50 establecimientos participando en esta edición demuestra el impulso de nuestra gastronomía local. Aprovecho para felicitar el séptimo aniversario de Viavtiva, celebrado con un pastel que la Universidad Vizcaya de Las Américas nos apoyó a preparar", comentó Astiazarán.

El ambiente festivo se completó con el Taco Challenge, donde equipos liderados por creadores de contenido se enfrentaron al reto de comer 30 tacos, así como con presentaciones en vivo del grupo de alumnos del maestro Daniel Rivera, Grupo Cuarto Frío y Grupo Vintage. También se entregaron bollitos para conmemorar el aniversario de Viavtiva.

La edición 2026 del Taco Fest destacó el talento de los taqueros locales y subrayó la importancia de eventos que fortalecen la economía y promueven la identidad culinaria de Hermosillo. El Gobierno Municipal, en el marco del Día Internacional del Taco, reconoce a establecimientos que ponen en alto la cultura gastronómica local, consolidando espacios de convivencia familiar y fomentando el orgullo por uno de los platillos más representativos de México.

uD83CuDF2EuD83DuDD25 ¡Gran éxito en el Taco Fest 2026! uD83DuDD25uD83CuDF2E



El corazón de Hermosillo se llenó de sabor con una increíble fiesta gastronómica, donde disfrutamos lo mejor de nuestros tacos y descubrimos propuestas únicas de la H.



uD83DuDC4F Felicidades a los ganadores:

uD83EuDD69 Mejor Taco de Carne Asada y… pic.twitter.com/1PqEBQG1Z5 — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui