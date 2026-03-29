Clima en Sonora HOY: Pronostican calor, LLUVIAS y fuertes vientos este domingo 29 de marzo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este domingo 29 de marzo de 2026 realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, pues el ambiente en la entidad gobernada por Alfonso Durazo tendrá frío al amanecer, calor intenso por la tarde, lluvias puntuales y fuertes rachas de viento. ¡Aquí toda la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal web Meteored.mx, en el estado de Sonora se espera un ambiente variable este domingo 29 de marzo, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día, además de precipitaciones que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e incluso inundaciones en algunas zonas.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a frío, especialmente en regiones del norte y zonas serranas, donde incluso se prevén condiciones de heladas. En ciudades como San Luis Río Colorado, las temperaturas mínimas rondarán los 21°C, mientras que en Nogales podrían descender hasta los 15°C y en Agua Prieta cerca de los 14°C. En Hermosillo, el día iniciará con valores cercanos a los 22°C, con cielo parcialmente despejado. El viento comenzará a presentarse desde primeras horas, con dirección predominante del oeste y suroeste.

Para la tarde, el calor se intensificará en gran parte del estado. Municipios como Hermosillo y San Luis Río Colorado alcanzarán temperaturas máximas de hasta 36°C, mientras que en Caborca se prevén alrededor de 35°C y en Ciudad Obregón cerca de 35°C. En otras zonas como Agua Prieta, el ambiente será menos extremo, con máximas de 30°C, pero con incremento en la nubosidad. Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en distintas regiones, acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en el norte y oriente del estado.

El viento será un factor relevante, con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras o caída de objetos.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero el ambiente se mantendrá templado en varias regiones. En Hermosillo, por ejemplo, el termómetro podría bajar a alrededor de 22°C, mientras que en zonas costeras como Guaymas se prevén valores cercanos a los 21°C. Persistirá el cielo parcialmente nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas, además de viento moderado que continuará durante la noche.

En general, el estado enfrentará un día de contrastes: frío al amanecer, calor intenso por la tarde y condiciones de lluvia y viento que podrían generar afectaciones. Por ello, se recomienda mantenerse informado, evitar exposición prolongada al sol en horas pico y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)