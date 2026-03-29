Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS para HOY DOMINGO 29 de marzo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de domingo 29 de marzo y madrugada del lunes, autoridades del clima advierten lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y otras regiones del país, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos. Si tienes planes al aire libre durante las próximas horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional. No dejes de leer TRIBUNA para mantenerte informado sobre las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el más reciente informe, durante esta noche y madrugada del lunes, una vaguada en altura sobre la porción occidental del país, en combinación con canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones. Además, se prevén lluvias fuertes en estados como Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan chubascos en Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Campeche, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Por otro lado, la masa de aire polar asociada al frente frío número 42 provocará vientos de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 40 km/h en el sureste del país.

¿Cómo será el clima esta noche en Sonora?

En las próximas horas, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en:

Sonora (regiones): Norte, Centro, Este, Costa y Sur.

Además, se esperan condiciones de inestabilidad que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como reducción de visibilidad en carreteras.

¿Cómo será el clima para mañana en Sonora?

Para mañana lunes, en la región del Pacífico Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Sonora y Sinaloa.

Por la mañana, se prevé ambiente frío a fresco en Sonora, y fresco a templado en Sinaloa. Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido en la región. Asimismo, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias, viento y actividad eléctrica.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo, para las siguientes tres horas, en regiones del noroeste, norte y noreste de #México. pic.twitter.com/SGSDuqAPc6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua