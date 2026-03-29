Clima HOY en Hermosillo: Advierten temperaturas de hasta 35°C este domingo 29 de marzo

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa en la capital de Sonora este domingo 29 de marzo de 2026, conviene revisar con atención el pronóstico meteorológico. Según el reporte, el clima de hoy en la ciudad de Hermosillo estará marcado por altas temperaturas, radiación solar elevada y cambios en la nubosidad, por lo que tomar precauciones será clave para evitar golpes de calor o afectaciones por el sol. Aquí la información completa.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, la capital de Sonora vivirá una jornada calurosa que irá intensificándose conforme avance el día, con condiciones mayormente estables, pero con variaciones en la presencia de nubes.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas alrededor de 23°C desde las 06:00 horas, con una sensación térmica ligeramente mayor. Conforme avance la mañana, el cielo se despejará y dará paso a condiciones soleadas. Para las 08:00 horas, la temperatura ya habrá subido a 26°C, mientras que a las 09:00 horas alcanzará los 29°C, con un índice de radiación ultravioleta en nivel medio. El viento será ligero a moderado, proveniente principalmente del noreste y este, con velocidades de entre nueve y 23 kilómetros por hora.

Hacia el mediodía y la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro marcará 34°C, con cielo de nubes y claros, pero con un índice UV alto. Para las 14:00 horas, se prevé la temperatura máxima del día con 35°C, bajo un ambiente parcialmente nuboso. En este periodo, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles altos, por lo que se recomienda el uso de protección solar. El viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades de entre cuatro y 24 kilómetros por hora.

Ya por la tarde-noche, las condiciones comenzarán a ser más templadas, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá a 31°C, con cielo parcialmente nuboso y rachas de viento provenientes del oeste que podrían alcanzar hasta 42 kilómetros por hora. Para las 20:00 horas, el termómetro marcará 29°C, y hacia las 23:00 horas bajará a 26°C, con cielo de nubes y claros y viento más ligero del suroeste.

En general, el día estará dominado por el calor y la radiación solar elevada en horas clave, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)