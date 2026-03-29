Comienza subsidio eléctrico en Sonora este miércoles: ¿Por qué sí aplica, pero no siempre se refleja de inmediato en el recibo?

Hermosillo, Sonora.- A partir del 1 de abril entrará en vigor en Sonora el subsidio de verano a la energía eléctrica, un apoyo clave para hacer frente a las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados en la entidad. Sin embargo, una de las principales dudas entre los usuarios surge al recibir su primer recibo del periodo: ¿por qué el descuento no siempre se ve reflejado de inmediato?

De acuerdo con autoridades y especialistas, esto no significa que el subsidio no esté aplicando, sino que responde a un tema técnico relacionado con los ciclos de facturación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El gobernador Alfonso Durazo explicó que el subsidio está garantizado para este 2026, incluso con mayor certidumbre financiera gracias a un nuevo modelo respaldado por la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco. "Ya no tenemos que estar gestionando año con año el acuerdo con CFE; ahora, gracias a esta planta, de sus ingresos se asignan mil 750 millones de pesos para el subsidio de la tarifa eléctrica", destacó el mandatario.

La explicación

Este apoyo se aplica mediante la tarifa 1F, la más baja del sistema doméstico, diseñada para regiones con climas extremos como Sonora, donde el uso de aire acondicionado eleva considerablemente el consumo eléctrico. No obstante, el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, advirtió que el subsidio no necesariamente se verá reflejado completo en el primer recibo de abril.

La razón principal es la fecha de corte de cada usuario. "No todos los hogares tienen lectura el 1 de abril; el subsidio empieza a aplicar a partir de la fecha de corte del consumo, que puede variar según la zona", explicó.

Comienza subsidio eléctrico en Sonora este miércoles

Esto significa que, si el recibo cierra en los primeros días del mes, por ejemplo, el 8 de abril, incluirá todavía días de consumo de marzo o de tarifa de invierno, que es más cara. Por ello, el descuento aparecerá de manera parcial. Sin embargo, este desfase no implica una pérdida del beneficio. La propia CFE compensa esos días al final del periodo de subsidio, generalmente en noviembre, antes de que concluya oficialmente el esquema el 31 de octubre.

Peinado Luna llamó a los usuarios a revisar cuidadosamente su recibo, especialmente la fecha de corte, para entender cuándo comenzará a reflejarse plenamente el subsidio en su facturación. "Hemos abogado porque este apoyo se amplíe y porque la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano, especialmente en ciudades como Hermosillo, donde el calor no da tregua", expresó.

El subsidio de verano beneficia a más de un millón 105 mil usuarios domésticos en la entidad y representa uno de los principales apoyos estacionales para evitar que los recibos de luz se vuelvan impagables durante los meses de mayor calor.

SUBSIDIO A LA TARIFA ELÉCTRICA ARRANCA EN SONORA

En todos los municipios aplicará la tarifa 1F

Ampliación de periodo de subsidio de abril a octubre

MÁS KILOWATTS A MENOR COSTO

Tarifa de apoyo explícito Sonora

Rango de consumo | Cuotas

KWH/MES | $/KWH

1 – 1,200 ? 0.803

1,201 – 2,500 ? 0.996

Excedente ? 3.833

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Fuente: Tribuna del Yaqui