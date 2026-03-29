Domingo de Ramos: Inicio de la Semana Santa en la Catedral de Hermosillo; estos son los HORARIOS de misas

Hermosillo, Sonora.- Hoy, 29 de marzo, la Catedral Metropolitana de Hermosillo celebra el Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa. La Arquidiócesis de Hermosillo ha programado varias misas con bendición de palmas en diferentes horarios: 13:30 horas, 17:00 horas, 18:30 horas y 20:00 horas.

El arzobispo Ruy Rendón presidió la misa del Domingo de Ramos a las 12:00 horas y recibió la participación de numerosos fieles. La celebración conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el comienzo de la Semana Mayor.

Durante la Semana Santa, la Catedral Metropolitana ofrecerá diversas actividades y misas, incluyendo la procesión del Silencio el Viernes Santo y la Vigilia Pascual el Sábado Santo. La comunidad católica de Hermosillo se reúne para renovar su fe y esperanza en este período sagrado.

La celebración conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el comienzo de la Semana Mayor

?Foto: Maylo / Tribuna

Preparan sus palmas

Afuera de la Catedral de Hermosillo, la gente se preparó para celebrar el Domingo de Ramos, un día muy importante en la Semana Santa. Algunas personas realizaron arreglos con ramas de palma y flores para decorar la entrada de la catedral, creando un ambiente festivo y espiritual.

La tradición de bendecir las palmas y ramas se remonta a la entrada de Jesús a Jerusalén, y es un símbolo de la fe y la devoción de los católicos. Los fieles se reunieron en la plaza frente a la catedral, llevando sus propias ramas y flores para que fueran bendecidas por el arzobispo Ruy Rendón durante la misa de las 12:00 horas.

La celebración conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el comienzo de la Semana Mayor Foto: Maylo / Tribuna

Fuente: Tribuna del Yaqui