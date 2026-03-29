FOTOS: Entre máscaras y fe: Así se vive el Domingo de Ramos en el Coloso Alto de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Hoy, 29 de marzo, la comunidad del Coloso Alto en Hermosillo se reúne para celebrar el Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa. La Ramada de Fariseos del Coloso Alto es uno de los lugares más emblemáticos para esta celebración, donde la tradición y la fe se unen en una manifestación cultural única.

La celebración comenzó anoche con la velación previa al Domingo de Ramos, y hoy se realizará la bendición de los ramos en la ramada. Los fariseos, vestidos con sus tradicionales atuendos, recorrerán las calles para pedir limosna en forma de limones y realizarán rituales como el azote el Miércoles de Tinieblas.

Entre máscaras y fe: Así se vive el Domingo de Ramos en el Coloso Alto de Hermosillo

Ismael García | TRIBUNA

La comunidad se reunirá para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado sobre un burro, mientras la multitud lo aclamaba con ramos de palma y olivo.

Entre máscaras y fe: Así se vive el Domingo de Ramos en el Coloso Alto de Hermosillo

Ismael García | TRIBUNA

La tradición de los fariseos en el Coloso Alto es un legado que se ha transmitido de generación en generación, y es un ejemplo de la fe y el sacrificio de la comunidad. Los participantes creen que su sacrificio y devoción les permiten cumplir con mandas y promesas, especialmente de salud.

Entre máscaras y fe: Así se vive el Domingo de Ramos en el Coloso Alto de Hermosillo

Ismael García | TRIBUNA

La Semana Santa es un tiempo de reflexión y renovación para la comunidad, y el Domingo de Ramos es el inicio de esta jornada espiritual.

Entre máscaras y fe: Así se vive el Domingo de Ramos en el Coloso Alto de Hermosillo

Ismael García | TRIBUNA

Fuente: Tribuna del Yaqui