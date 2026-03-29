FOTOS: La Ola Roja revive: atletas sonorenses se reencuentran dos décadas después

Hermosillo, Sonora.- A principios del milenio, el atletismo sonorense era referente a nivel mundial. Ana Gabriela Guevara estaba en camino de conquistar su única medalla olímpica en Atenas 2004 y, mientras tanto, en el estado, todos querían correr más rápido, saltar más alto y ser más fuertes.

Entonces, en 2003, llegó a la dirección de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) Carlos Rodríguez Freaner, quien, con 33 años de edad, entendió que el deporte era una herramienta para contribuir a la sociedad y los atletas de la época recibieron más apoyo que nunca antes.

Alfonso Lira, Juan Manuel Campos, Erika Verdugo y Carlos Rodríguez

A 23 años de distancia, los que entonces eran deportistas juveniles hoy son hombres y mujeres de bien que decidieron reunirse, dos décadas después, para revivir esos momentos que los llevaron a ser algunas de las máximas figuras del atletismo en México.

Miguel Cañedo, Daniel Ceballos, Eder Moran y José Luis Ceballos

La Ola Roja fue más que un nombre para identificar a los deportistas de Sonora; era una identidad que todos quienes representaron a la entidad en eventos regionales, nacionales e internacionales llevan como recuerdo que atesoran hasta la actualidad.

Mahonri Carrasco, ex campeón nacional de 400 metros con el director de Codeson en el periodo 2003-2009, Carlos Rodríguez Freaner

Luego de varios meses de preparación, se reunieron en torno a una carne asada ofrecida por la Tienda JC Colosio y, al lado de Carlos Rodríguez Freaner, exdirector de Codeson, y Alfonso Lira Valenzuela, exdirector de Alto Rendimiento y entrenadores de la época, platicaron sobre esos años que los marcaron de una forma que solo el deporte organizado puede hacerlo.

Profesor Gildardo Morales, Miriam Jiménez y David Zavala

Más allá de las medallas, los récords y esos resultados que en muchos casos todavía se recuerdan, fue una oportunidad para hacer un alto en el camino, voltear atrás y ver que todo ese esfuerzo, disciplina y apoyo de quienes dirigían el deporte en Sonora vaya que valió la pena.

Emmanuel Amarillas, Javier Mahonry y Daniel Ceballos

Fuente: Tribuna del Yaqui