Javier Lamarque lleva mensaje de la Cuarta Transformación a Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Un encuentro con cientos de ciudadanas y ciudadanos de Puerto Peñasco sostuvo Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme. El objetivo principal de la reunión que formó parte de los 'Encuentros por la Transformación' fue el mensaje de la 4T que llevó Lamarque Cano, como uno de los cofundadores de dicho proyecto político.

El munícipe habló con los presentes sobre el presente y el futuro de ese municipio, destacando el enorme potencial turístico, riquezas naturales y estratégica ubicación que lo colocan en una situación privilegiada. Habló también sobre el impulso que están dando a esa ciudad la planta fotovoltaica, las nuevas carreteras y obras de infraestructura y otros de los proyectos estratégicos del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Señaló que se está fortaleciendo la conectividad y el desarrollo turístico de esa región y que el crecimiento que se está dando deberá traducirse en bienestar para las familias. Todo eso, dijo, es parte de la visión de la Cuarta Transformación creada por Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lamarque Cano expresó que el crecimiento económico de Puerto Peñasco debe ir de la mano de la justicia social y garantizar que se impacte directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Durante dichos encuentros por diferentes municipios de Sonora, Javier Lamarque Cano ha destacado la historia, consolidación y futuro de la Cuarta Transformación en la entidad y todo el país.

Dijo que gracias a los resultados que se han obtenido y al respaldo de la ciudadanía, ese movimiento está más fuerte que nunca, confiando en que se consolidará rumbo al 2027.

Un gusto estar en Puerto Peñasco en el Encuentro por la Transformación, compartiendo el camino, las convicciones y el origen de este movimiento.



Gracias por la invitación y por este espacio de diálogo para seguir fortaleciendo el proyecto de transformación en Sonora y en todo… pic.twitter.com/rvVSoFuGFz — Javier Lamarque (@JavierLamarque_) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui