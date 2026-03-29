Hermosillo, Sonora.- No hubo necesidad de megáfonos, matracas o tambores. De manera silenciosa, respetando esa necesidad que tienen muchos niños y jóvenes autistas, cientos de personas dejaron un mensaje claro y fuerte. En conmemoración del Día Internacional del Autismo, marcharon de manera silenciosa juntos por la inclusión por una de las principales calles de Hermosillo, desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta la Plaza Zaragoza.

Con globos azules, pancartas y mensajes de inclusión, decenas de familias participaron este domingo 29 de marzo de 2026 en la marcha por la concientización del autismo. Niñas y niños, acompañados de sus padres, terapeutas y ciudadanos solidarios, recorrieron las calles en un ambiente familiar, donde el color azul predominó como símbolo de apoyo y visibilidad.

Marchan en silencio por el autismo en Hermosillo: familias alzan la voz por la inclusión con empatía y respeto

Carteles con frases como 'La inclusión es tarea de todos' y 'El autismo no se cura, se comprende' destacaron durante el recorrido, mientras algunos pequeños portaban capas, lentes coloridos y camisetas alusivas, aportando un ambiente alegre y significativo.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de generar entornos accesibles y libres de discriminación.

Al finalizar, los participantes reiteraron la necesidad de mayor información, diagnóstico oportuno y acceso a terapias, así como políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida para las personas con autismo y sus familias.

Marchan en silencio por el autismo en Hermosillo: familias alzan la voz por la inclusión con empatía y respeto

Fuente: Tribuna del Yaqui