Sonora celebra tradición yoreme: inician fiestas de Chapayecas en Vícam y Tórim con banquete de guacabaqui

Guaymas, Sonora.- El fin de semana inició con un tradicional banquete a base de guacabaqui, un platillo típico de la región elaborado con carne de res, verduras y especias. El guacabaqui es un símbolo de la hospitalidad y la generosidad de la comunidad yoreme, y se sirve en ocasiones especiales como fiestas y celebraciones. La preparación de este platillo es un proceso laborioso que requiere tiempo y dedicación, pero el resultado es un sabor único y delicioso.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron del guacabaqui acompañado de tortillas de maíz y otros platillos tradicionales como carne con chile y atole. La fiesta también incluyó música, danza y rituales, que son una parte importante de la cultura yoreme.

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La celebración de Chapayecas en Vicam y Torim es un ejemplo de la rica herencia cultural de la comunidad yoreme y su compromiso con la preservación de sus tradiciones.

Guacabaqui: Un platillo tradicional de la comunidad yaqui

El guacabaqui es un platillo típico de la comunidad yaqui, originario de Sonora, México. Se trata de un guiso tradicional elaborado con carne de res, verduras y especias, que se cocina en una olla de barro o en un horno de leña.

Ingredientes y preparación

Carne de res (generalmente costillas o pecho)

Verduras (como cebolla, ajo, chile, tomate y cilantro)

Especias (como comino, orégano y sal)

Agua

Aceite o manteca

La preparación del guacabaqui es un proceso laborioso que requiere tiempo y dedicación. La carne se cocina a fuego lento durante varias horas, hasta que esté suave y tierna. Luego, se agregan las verduras y especias, y se cocina todo junto hasta que las verduras estén tiernas.

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Fuente: Tribuna del Yaqui