Taco Fest 2026 enciende a Hermosillo con sabor, música y retos culinarios

Hermosillo, Sonora.- Hoy, 29 de marzo, la ciudad de Hermosillo se llena de sabor y diversión con la segunda edición del Taco Fest. El evento se lleva a cabo en el Bulevar Hidalgo y cuenta con la participación de 50 taquerías locales, que ofrecen una variedad de tacos de carne asada, al pastor y otros guisos.

Los asistentes pueden disfrutar de música en vivo con bandas como Rock Evolution, Cuarto Frío y Grupo Vintage, así como de retos culinarios como el Taco Challenge, donde los participantes intentarán comer 30 tacos en el menor tiempo posible.

Actividades y concursos

Taco al pastor más grande de la H: con un diámetro de cuatro metros, elaborado por la Universidad Vizcaya de las Américas.

Concursos de taquerías: Mejor taco de carne asada de La H, mejor taco al pastor de La H y taco más creativo de La H.

Exhibición de peleas de box: 14 peleas en un ring instalado en el bulevar Hidalgo.

El Taco Fest 2026 es una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía local y apoyar a los comerciantes de la ciudad. ¡Disfruta del festín!

Fuente: Tribuna del Yaqui