¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Sonora

Taco Fest 2026 enciende a Hermosillo con sabor, música y retos culinarios

El bulevar Hidalgo reúne a 50 taquerías, música en vivo, concursos gastronómicos y retos como el Taco Challenge, en una fiesta que celebra el sabor y la tradición culinaria de Hermosillo

Taco Fest 2026 enciende a Hermosillo con sabor, música y retos culinarios
Taco Fest 2026 enciende a Hermosillo con sabor, música y retos culinarios Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- Hoy, 29 de marzo, la ciudad de Hermosillo se llena de sabor y diversión con la segunda edición del Taco Fest. El evento se lleva a cabo en el Bulevar Hidalgo y cuenta con la participación de 50 taquerías locales, que ofrecen una variedad de tacos de carne asada, al pastor y otros guisos.

Los asistentes pueden disfrutar de música en vivo con bandas como Rock Evolution, Cuarto Frío y Grupo Vintage, así como de retos culinarios como el Taco Challenge, donde los participantes intentarán comer 30 tacos en el menor tiempo posible.

Actividades y concursos

  • Taco al pastor más grande de la H: con un diámetro de cuatro metros, elaborado por la Universidad Vizcaya de las Américas.
  • Concursos de taquerías: Mejor taco de carne asada de La H, mejor taco al pastor de La H y taco más creativo de La H.
  • Exhibición de peleas de box: 14 peleas en un ring instalado en el bulevar Hidalgo.

El Taco Fest 2026 es una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía local y apoyar a los comerciantes de la ciudad. ¡Disfruta del festín!

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.