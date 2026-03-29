VIDEO: Taquería de Carín León, 'El Coyote del Norte', tiene reservaciones disponibles hasta el 2 de abril

Hermosillo, Sonora.- La taquería 'El Coyote del Norte', propiedad del famoso cantante Carín León, ha sido un éxito rotundo en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, debido a la alta demanda, no hay reservaciones disponibles para la hora de la cena hasta el 2 de abril.

Este domingo 29 de marzo solo hay lugares disponibles de 14:00 a 16:00 horas, según señala su página de Instagram, donde también podrás encontrar un link en el que se muestra la disponibilidad de fechas y horarios y en el que también puedes realizar tu reservación.

'El Coyote del Norte' ofrece una variedad de platillos mexicanos regionales, con precios que van desde los 45 pesos a los 500 pesos mexicanos. El restaurante está ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez #81 interior A, zona centro, y está abierto de 13:00 horas a 1:00 todos los días.

La taquería 'El Coyote del Norte', propiedad del famoso cantante Carín León, ha sido un éxito rotundo

Un menú que combina lo clásico con lo innovador

'El Coyote del Norte' ofrece un menú que combina los clásicos tacos de carne asada, tripa y filete con opciones más innovadoras como el aguachile de papada y el chicharrón de diezmillo. Los precios son variados, desde $45 por un taco de frijol hasta $320 por el chicharrón de diezmillo.

Un ambiente acogedor y sofisticado

El diseño rústico de la taquería se combina con elementos sofisticados, creando un ambiente acogedor y elegante. La barra amplia de bebidas alcohólicas es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel mientras se espera la comida.

El 'Coyote del Norte' es un proyecto colaborativo entre Carín León, José Figueroa (JAF Carnicerías) y Sebastián Chacón, que busca resaltar la comida sonorense con un enfoque contemporáneo. Si estás buscando un lugar para disfrutar de la auténtica comida mexicana con un toque moderno.

Horarios y menú

Horarios: 1:00 pm a 1:00 am

Menú: Tacos, platillos regionales, bebidas

Precios: 45 a 500 pesos mexicanos

Si estás planeando visitar 'El Coyote del Norte', te recomendamos llamar con anticipación para confirmar la disponibilidad de mesas.

Fuente: Tribuna del Yaqui