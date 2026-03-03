Alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán encabeza inauguración de mural en CIF Norte

Hermosillo, Sonora.- Las instalaciones del CIF Norte se transformaron en un vibrante lienzo donde la niñez dejó huella con talento y creatividad durante la inauguración del mural comunitario encabezada por el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán y Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Hermosillo.
La obra marca el cierre del Taller de Pintura de Mural, una experiencia formativa que fortaleció habilidades artísticas y el trabajo en equipo.
Recorren obra
Acompañados por Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora de DIF Hermosillo, autoridades y familias recorrieron el resultado del trabajo realizado por 22 niñas, niños y adolescentes, quienes durante nueve sesiones, que sumaron 50 horas de formación, del 19 de enero al 9 de febrero de 2026, aprendieron sobre muralismo, teoría del color, técnicas y composición.
Guiados por los artistas Rosella Román Castillo y Carlos Adrián González, del Colectivo Ojo de Zanate, exploraron el dibujo experimental y el uso de materiales para plasmar una obra colectiva llena de identidad y vida.
El presidente municipal destacó que el impulso al muralismo ha permitido rescatar y revitalizar espacios públicos, reconociendo el talento local como motor de cambio. El Colectivo Ojo de Zanate, fundado en 2023, ha colaborado en intervenciones urbanas que hoy dan nuevo rostro a la ciudad.
La jornada incluyó la presentación de la rondalla del centro y mostró la oferta de talleres que ofrece el CIF Norte, consolidándolo como un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo comunitario.
