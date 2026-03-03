Ayuntamiento de Hermosillo invita a sumarse a actividades por el Día Internacional de la Mujer

Hermosillo, Sonora.- Como un reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la justicia, el Ayuntamiento de la ciudad de Hermosillo, en coordinación con las organizaciones civiles, realizará un calendario de actividades entre los días 2 y 27 de marzo de 2026, en el cual se contempla la rodada por las mujeres, talleres, pláticas y una conferencia impartida por la maestra Aurora Aguilar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se rememora cada 8 de marzo.

La directora de Atención a la Mujer, Zulma Galaz Angulo, presentó el calendario, el cual inició con una exposición de artículos reciclados elaborados por mujeres que reciben atención en la instancia municipal y finalizará el día 27 de marzo de 2026 con la conferencia 'Ser feliz para vivir en igualdad', que será impartida por la maestra Aurora Aguilar a las 9:00 horas en Quinta de Anza.

LeyendaAyuntamiento de Hermosillo invita a sumarse a actividades por el Día Internacional de la Mujer

La presentación de las actividades fue acompañada con la presencia de Alma Dolores Estrada Duarte, quien es secretaria de Acción Femenil de la CTM Sonora; la alcaldesa de la Bicicleta, Alma Angélica Gutiérrez Millán; Vania Salido López, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer; y la regidora Cassandra López, donde se compartió la información del programa donde se incluye la 8va Feria de las Mujeres y pláticas orientadas al fortalecimiento del crecimiento personal.

"En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reconocemos la lucha histórica y reafirmamos nuestro compromiso con sus derechos, dignidad y bienestar. Para la Dirección de Atención a la Mujer, esta fecha no es solo una conmemoración simbólica, sino un recordatorio permanente del trabajo que realizamos para acompañar, proteger y empoderar a cada mujer que acude a nuestra dirección, al Centro de Atención a la Mujer y a la Unidad Minitas", mencionó Galaz Angulo.

Por segundo año consecutivo, el día 6 de marzo de 2026, en conjunto con la Secretaria de Acción Femenil de la CTM, se impartirán las pláticas 'El verdadero empoderamiento femenino' y 'El poder y avances de las mujeres' para aproximadamente 400 asistentes. El día 8 de marzo en la Plaza de los 100 años, a las 9:00 horas, se realizará la Rodada por las Mujeres en una acción simbólica que resignifica el espacio público y donde podrán participar mujeres y hombres de todas las edades; se ha recomendado llevar una prenda de color 'morado'.

Por su parte, la 8va Feria de las Mujeres en la Plaza Alonso Vidal, con la participación de más de 120 personas expositoras, además de una amplia oferta de productos y servicios, se realizará el día 13 de marzo de 2026. Durante la rueda de prensa se hizo la invitación a integrarse a estas actividades, así como al taller de velas y jabones artesanales que se realizará en la Biblioteca Rafael Meneses de la colonia Modelo el día 4 de marzo a las 11:00 horas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer #8M, la Dirección de Atención a la Mujer impartió la plática “Derechos de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia” al alumnado del COBACH Nuevo Hermosillo.#TrabajoQueSeNota#8M pic.twitter.com/bA6kJRhMvX — Dirección General de Atención a la Mujer (@MujerHMO) March 3, 2026

El Gobierno de Hermosillo hace la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades que conmemoran a la mujer y su lucha por la igualdad de derechos, justicia y participación en la sociedad. Para mayor información, pueden consultarse por medio de sus redes sociales: @hermosillogob en X e Instagram, Gobierno de Hermosillo en Facebook.

Fuente: Tribuna del Yaqui