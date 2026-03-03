¡Síguenos!
Ayuntamiento de Navojoa refuerza su parque de maquinaria para servicios públicos

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, reveló que contar con maquinaria propia reduce los costos de la obra pública hasta por un 60 por ciento

El Ayuntamiento de Navojoa recibió la donación de maquinaria por parte del gobierno del estado Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Actualmente, el Ayuntamiento de Navojoa se encuentra trabajando en la reparación de tres colectores de drenaje colapsado, así como la rehabilitación de al menos 19 calles simultáneamente; por lo que contar con nueva maquinaria ayudará a reducir los tiempos, así como el costo de las obras.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, anunció que el Gobierno del Estado le hizo entrega de nueva maquinaria para servicios públicos, una inversión que asciende a los 16 millones 255 mil 564 pesos.

El munícipe precisó que el equipamiento consta de dos retroexcavadoras con rotomartillo, cuatro retroexcavadoras, tres camiones de volteo, dos tractores agrícolas, un cargador frontal, una escrepa cultivadora niveladora, una segadora de tambores, una desvaradora y una barrenadora.

Muchas gracias gobernador, sin duda esto vendrá a ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, gracias por escuchar… La maquinaria es de suma importancia para fortalecer los trabajos de infraestructura y servicios públicos en el municipio, beneficiando directamente a las y los navojoenses", puntualizó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

