Clima en Hermosillo HOY 3 de marzo: ¡Precaución! Alertan CALOR de hasta 34°C

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a tomar fuerza en la capital sonorense. Si este martes 3 de marzo de 2026 tienes planes al aire libre en Hermosillo, será importante que revises cómo estará el clima HOY para evitar golpes de calor y exposición prolongada al sol. Las temperaturas subirán con rapidez durante la mañana y alcanzarán valores elevados por la tarde, con radiación UV alta.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información del portal web Meteored.mx, Hermosillo tendrá una jornada mayormente despejada, con ambiente fresco al amanecer y caluroso conforme avance el día.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Así será el clima en Hermosillo hoy martes 3 de marzo

Durante la mañana el cielo estará despejado y el ambiente será templado. A las 06:00 horas se esperan alrededor de 18°C, con viento flojo del este entre 6 y 12 kilómetros por hora y radiación UV baja. Hacia las 07:00 la temperatura bajará ligeramente a 17°C, pero conforme avance la mañana comenzará el ascenso térmico. A las 08:00 el termómetro marcará 19 grados y a las 09:00 subirá a 23 grados, con sensación térmica de hasta 25°C.

El viento se mantendrá ligero, primero del este y después del noreste, con rachas entre 6 y 18 kilómetros por hora. Para las 11:00 horas el ambiente ya será caluroso, con una temperatura de 30°C y sensación cercana a 28°C. En ese momento el índice UV alcanzará nivel alto, por lo que será recomendable usar protector solar con FPS entre 15 y 25 si se permanece en exteriores. Por la tarde llegará el punto más cálido de la jornada.

Alrededor de las 14:00 horas se prevé una temperatura máxima de 34°C, con sensación térmica de 31°C. El viento cambiará al oeste y se intensificará de moderado, con rachas que podrían ir de 14 a 33 kilómetros por hora. Aunque el cielo continuará soleado, el índice UV seguirá en nivel alto. Hacia las 17:00 horas el termómetro descenderá ligeramente a 33°C, todavía con ambiente caluroso y viento moderado del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 kilómetros por hora.

Durante la noche el clima comenzará a refrescar. A las 20:00 horas se esperan 28°C con cielo despejado y viento del oeste entre 12 y 27 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas la temperatura bajará a 24°C, con viento flojo del noroeste y condiciones estables.

En resumen, Hermosillo tendrá este martes un día completamente soleado, con mínima cercana a 17°C al amanecer y máxima de 34°C por la tarde. La recomendación es hidratarse de forma constante, evitar la exposición prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas y mantenerse atento a los cambios en la intensidad del viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)