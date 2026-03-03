Clima en Sonora HOY 3 de marzo: Pronostican calor de 34°C y fuertes vientos este MARTES

Hermosillo, Sonora.- Esta jornada, el estado de Sonora amanecerá con temperaturas frescas, pero el calor no tardará en imponerse. Si este martes 3 de marzo de 2026 vas a salir temprano o realizar actividades al aire libre en cualquier punto de la entidad gobernada por Alfonso Durazo, conviene que revises el pronóstico del clima completo porque habrá contraste térmico y rachas de viento fuertes en varias regiones. ¡Aquí la información!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, el sistema frontal número 38 se localizará sobre el noroeste del territorio nacional e interactuará con una vaguada en altura y una línea seca en el norte del país. Esta condición favorecerá vientos fuertes en la región, además de cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en Sonora.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

Así será el clima en Sonora hoy martes 3 de marzo

Durante la mañana se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del estado, y frío en zonas serranas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 10 a 17°C en municipios del norte y centro. En San Luis Río Colorado se espera mínima cercana a 16°C, en Sonoyta alrededor de 15°C y en Heroica Nogales cerca de 10°C. En Hermosillo el amanecer será de aproximadamente 17°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se registrarán valores cercanos a 16°C.

En zonas serranas como Nacozari de García se prevén mínimas alrededor de 13°C, con sensación más fresca al inicio del día. Por la tarde el ambiente cambiará de forma marcada. Se prevé ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de Sonora. Las temperaturas máximas alcanzarán valores elevados, con 34°C en Hermosillo, Ciudad Obregón y Arivechi. En Caborca se estiman hasta 32°C, en San Luis Río Colorado alrededor de 31°C, mientras que en Agua Prieta se prevén 29 grados.

En Magdalena de Kino se esperan cerca de 30 grados y en Nacozari de García aproximadamente 27°C. En la zona costera, como Guaymas y Puerto Peñasco, el termómetro oscilará entre 24 y 26°C como máxima.

Además del aumento de temperatura, el viento será un factor relevante. Se pronostican vientos del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora en distintos puntos del estado. Estas condiciones pueden generar tolvaneras en zonas desérticas y carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Durante la noche el ambiente será templado en la mayoría de los municipios, con descensos graduales en zonas del norte y serranas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan lluvias para la entidad, aunque en el vecino estado de Sinaloa sí se contemplan precipitaciones aisladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui