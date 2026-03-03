Empresa japonesa visita Itson de Ciudad Obregón para impulsar prácticas profesionales de sus estudiantes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de la realización de prácticas profesionales de las y los alumnos de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en la empresa japonesa 'Fujitec', directivos de esa marca nipona visitaron los campus de Ciudad Obregón y recorrieron las instalaciones deportivas con las que cuenta la institución.

Esto fue parte de una serie de acciones derivadas de la firma del convenio de colaboración entre dicha empresa y la universidad, destacó la maestra Mónica Lizeth Gómez Juraz, coordinadora de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales del Itson.

Recibimos la visita de una empresa de Niigata, Japón, especializada en la elaboración de elevadores; nos visitan porque una de nuestras estudiantes que realizó una estancia en la Universidad de Niigata durante su segundo semestre sigue colaborando con esa empresa, luego de terminar sus prácticas ahí", comentó la maestra.

Cifra

5

Espacios deportivos de primer nivel de Itson fueron visitados por el directivo japonés

Fuente: Tribuna del Yaqui