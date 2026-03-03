¡Síguenos!
Estrategia de seguridad de Alfonso Durazo reduce 72% los homicidios en Hermosillo

La capital pasó de 32 a nueve homicidios dolosos entre enero y febrero de 2026 gracias a la estrategia de seguridad encabezada por el gobernador Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo registró una reducción del 72 por ciento en homicidios dolosos, al pasar de 32 casos en enero a 9 en febrero, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estos resultados son producto de la estrategia coordinada que se implementa a través de la Mesa Estatal de Seguridad, con la participación de Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República.

En la capital, la Policía Estatal, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, ha desplegado operativos estratégicos que han permitido desarticular células delictivas y asegurar armamento, contribuyendo a la disminución de hechos violentos.

El mandatario subrayó que estos avances también se respaldan con el fortalecimiento de las corporaciones, al pasar de 286 patrullas al inicio de la administración a más de 500 actualmente, además de mayor equipamiento y profesionalización policial.

El Gobierno de Sonora reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

