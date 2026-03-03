Gobierno busca hacer posible construcción del Acueducto Navojoa para dar solución a desabasto y contaminación

Navojoa, Sonora.- El exceso de manganeso en la red de agua potable del municipio de Navojoa aumenta el costo del servicio y representa un riesgo para la salud de los usuarios. Por ello, las autoridades insistirán en la construcción de un acueducto para que el municipio deje de utilizar agua de pozo.

De acuerdo a los informes del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), el municipio de Navojoa cuenta con aproximadamente 23 pozos profundos para abastecer al casco urbano y sus comunidades.

No obstante, al tratarse de agua procedente de pozos profundos, su extracción trae consigo exceso de manganeso. Por lo que la aplicación de tratamientos para reducir los niveles de este mineral en las tuberías y abastecer a las familias de un vital líquido más puro resulta con precios elevados.

El agua de Navojoa tiene mucho manganeso; se tiene que clorar y se tiene que poner químicos que traten de alguna manera de reducir la cantidad de manganeso; no digo que se quite al 100 por ciento porque hay mucho problema, pero hasta donde nos permita la norma tenemos que tratar esa agua para reducir el parámetro de manganeso", afirmó, Artidoro Lagarda Yescas, director de Oomapasn.

Actualmente, el 100 por ciento del agua potable en Navojoa es procedente del subsuelo y no de alguna presa como en otros municipios. Por lo que las autoridades municipales solicitaron al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, la construcción de un acueducto desde la presa del Mocúzarit hasta la ciudad.

Yo les digo que ya estoy en eso, estoy pensando en el acueducto, ya lo planteé porque creo que es una necesidad que se debe atender derivado de la contaminación del agua con altas dosis de manganeso... Hay problemas dentales en la comunidad y hay que resolverlo, nada más que cuesta más de dos mil y pico millones de pesos", puntualizó Durazo Montaño.

Las autoridades precisaron que con este proyecto, el abastecimiento de agua en Navojoa sería a través del rodamiento, lo cual resulta más barato para el Organismo Operador, así como más sano para la población; por lo que confían en que pronto se pueda gestionar su construcción.

Fuente: Tribuna del Yaqui