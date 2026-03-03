Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua, el Gobierno de Sonora, por medio de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dará a conocer que se realizará el próximo 14 de marzo de 2026 la Carrera por la Cultura del Agua 2026, la cual ha tenido un gran éxito en la inscripción de participantes.

El Gobierno de Sonora busca promover esta actividad como parte de su compromiso con la cultura del cuidado del agua, integrada en el deporte, la educación ambiental y la participación social como una herramienta clave para la consolidación de una ciudadanía más consciente y comprometida con su cuidado.

Gobierno de Sonora impulsa la carrera por la Cultura del Agua 2026 organizada por la CEA

El vocal Ejecutivo de la CEA, Ariel Monge Martínez, ha expresado que la carrera contempla distintas categorías y distancias para fomentar la participación de niños, jóvenes y adultos, para fortalecerse como un evento familiar, el cual tiene como objetivo estilos de vida más saludables y reforzar la importancia del agua para el desarrollo de Sonora. El titular destaca que la respuesta del público ante la carrera por la cultura del agua ha sido positiva, al registrarse una alta demanda de participantes.

Ariel Monge indica que la actividad no solo representa una competición atlética, sino que también refleja un espacio para reflexionar sobre el uso eficiente del agua en los hogares de los sonorenses y en cada acción cotidiana que contribuya a preservar este recurso vital. Ha señalado que durante la jornada también se contará con la instalación de módulos informativos y actividades educativas orientadas a fortalecer la cultura del agua.

Gobierno de Sonora impulsa la carrera por la Cultura del Agua 2026 organizada por la CEA

- Continúa leyendo ? https://t.co/WZcEQZ1374 pic.twitter.com/K1AbosLBES — SUCESOS (@Sucesosenlinea) March 3, 2026

Con la Carrera por la Cultura del Agua 2026, menciona la CEA en conjunto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reafirma su compromiso de impulsar estrategias que promuevan la sustentabilidad y garanticen el cuidado del agua para las presentes y futuras generaciones de sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui