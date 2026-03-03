Gobierno de Sonora reconoce talento artístico con premiación de Esculturas de Madera en el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- A través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), el Gobierno de Sonora llevó a cabo la premiación de Esculturas de Madera en el Kiosco del Bosque Urbano La Sauceda, con la finalidad de impulsar el arte, desafiando los límites de la expresión convencional, la cultura y la conciencia ambiental en espacios públicos emblemáticos de Hermosillo.

El evento se puso en marcha con un recorrido destinado para apreciar las esculturas que fueron elaboradas con madera; después, se llevó a cabo un acto protocolario liderado por Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado de Cedes, quien durante su presentación destacó la gran importancia de integrar el arte y la sostenibilidad como herramientas para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el entorno natural.

Premiación de Esculturas de Madera en el Bosque Urbano La Sauceda: Sonora reconoce su talento artístico

En el transcurso de dicha ceremonia, se contó con la participación de autoridades estatales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y artistas, quienes compartieron el mismo pensamiento al resaltar la relevancia de este tipo de iniciativas que busca dar más visibilidad al talento local, así como promover la conservación ambiental a través de expresiones artísticas, además de la presentación de baile folclórico del grupo Wiikit.

Posteriormente, como parte central del evento, además de ser el momento más esperado y, con el propósito de reconocer la creatividad de los participantes, su técnica de trabajo y el mensaje ambiental que buscan dar con sus obras, se realizó la premiación a las y los ganadores del concurso de esculturas de madera; estos fueron los lugares otorgados:

Primer lugar: Alan Delgadillo Murrieta

Segundo lugar: Reneé Abril Enríquez Saavedra

Tercer lugar: Kassandra Acosta Castro

Mención honorífica: Zaira Imelda León Salguero y Karen Aletse León

La ceremonia concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno de Sonora, el cual tiene el objetivo de impulsar acciones que fomenten la cultura, el arte y el cuidado del medio ambiente en beneficio de la comunidad; asimismo, el mensaje de agradecimiento a las y los participantes no pudo faltar, así como a las instituciones y colectivos que con su aporte hicieron posible la realización de este gran evento lleno de talento artístico hermosillense.

