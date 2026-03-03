IEE Sonora no tiene denuncias formales por campañas anticipadas; llaman a ciudadanía a denunciar

Hermosillo, Sonora.- No se han recibido ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora denuncias por posibles actos anticipados de campaña, afirmó el consejero presidente Nery Ruiz Arvizu.

Explicó que las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de interponer denuncias cuando se considere que una persona o partido político se promueve con fines electorales antes de los periodos establecidos, ya sea para buscar un cargo de elección popular u otros.

Cualquier persona puede presentar una denuncia; en el caso de que, derivado de una denuncia, nosotros también podamos actuar de oficio, derivado de irregularidades que se detecten. Hasta la fecha no tenemos ninguna denuncia; eso no implica que no estemos atentos nosotros; yo creo que aquí el tema principal tiene que ver con los mismos aspirantes".

Dijo que las y los aspirantes son los principales que deben cuidar y respetar los tiempos, también el uso de los recursos públicos, que es un tema que también debe denunciar, en caso de que una persona utilice recursos del Estado para promocionarse o posicionarse.

Delitos electorales

Los delitos electorales son acciones u omisiones que lesionan el adecuado desarrollo de la función electoral, atentando contra las características del voto (libre, secreto, universal) y la democracia.

Pueden ser cometidos por cualquier persona, candidatos, partidos o funcionarios públicos, e incluyen coacción, compra de votos, uso ilegal de recursos públicos y alteración de materiales electorales.

Algunos delitos electorales son los actos anticipados de campaña, compra o coacción del voto, utilizar recursos, fondos o bienes públicos, así como programas sociales, para apoyar a un candidato o partido, entre otros.

Dato

17 denuncias se atendieron por parte del Instituto Estatal Electoral en el proceso electoral del 2024, cuando hubo elecciones para alcaldías y diputaciones locales en Sonora y que fueron turnadas al Tribunal Estatal Electoral para su investigación.

Cifra

Cuatro impugnaciones fueron resueltas por el Tribunal Estatal Electoral por supuestas anomalías en 2024.

No se tienen denuncias sobre actos anticipados de campaña en el Instituto Estatal Electoral, afirmó Nery Ruiz Arvizu

Fuente: Tribuna del Yaqui