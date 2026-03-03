IEE Sonora no tiene denuncias formales por campañas anticipadas; llaman a ciudadanía a denunciar

Hermosillo, Sonora.- No se han recibido ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora denuncias por posibles actos anticipados de campaña, afirmó el consejero presidente Nery Ruiz Arvizu.
Explicó que las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de interponer denuncias cuando se considere que una persona o partido político se promueve con fines electorales antes de los periodos establecidos, ya sea para buscar un cargo de elección popular u otros.
Cualquier persona puede presentar una denuncia; en el caso de que, derivado de una denuncia, nosotros también podamos actuar de oficio, derivado de irregularidades que se detecten. Hasta la fecha no tenemos ninguna denuncia; eso no implica que no estemos atentos nosotros; yo creo que aquí el tema principal tiene que ver con los mismos aspirantes".
Dijo que las y los aspirantes son los principales que deben cuidar y respetar los tiempos, también el uso de los recursos públicos, que es un tema que también debe denunciar, en caso de que una persona utilice recursos del Estado para promocionarse o posicionarse.
Delitos electorales
Los delitos electorales son acciones u omisiones que lesionan el adecuado desarrollo de la función electoral, atentando contra las características del voto (libre, secreto, universal) y la democracia.
Pueden ser cometidos por cualquier persona, candidatos, partidos o funcionarios públicos, e incluyen coacción, compra de votos, uso ilegal de recursos públicos y alteración de materiales electorales.
Algunos delitos electorales son los actos anticipados de campaña, compra o coacción del voto, utilizar recursos, fondos o bienes públicos, así como programas sociales, para apoyar a un candidato o partido, entre otros.
Dato
17 denuncias se atendieron por parte del Instituto Estatal Electoral en el proceso electoral del 2024, cuando hubo elecciones para alcaldías y diputaciones locales en Sonora y que fueron turnadas al Tribunal Estatal Electoral para su investigación.
Cifra
Cuatro impugnaciones fueron resueltas por el Tribunal Estatal Electoral por supuestas anomalías en 2024.
