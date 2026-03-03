Invitan a mujeres de Cajeme a participar en la carrera y actividades del 8 de marzo

Ciudad Obregón, Sonora.- La titular de la Secretaría de las Mujeres en Cajeme, Marina Herrera Ortiz, reiteró a las mujeres la invitación para que se sumen y participen en las acciones que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, particularmente en la carrera pedestre denominada '8M'.

Herrera Ortiz destacó que, además de la carrera que dará inicio puntualmente a las 07:00 horas del próximo sábado, la jornada contará con una amplia variedad de actividades diseñadas para involucrar a toda la comunidad.

Entre estas se incluyen espacios de reflexión que permitirán a los participantes debatir y compartir ideas sobre temas de interés común, así como actividades culturales que promoverán la música, el arte y las tradiciones locales. "Se trata de una participación deportiva y la importancia de empoderar a las mujeres", explicó la funcionaria municipal.

Cifra

5

Kilómetros de distancia recorrerán las participantes en la carrera del domingo 8 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui