Javier Lamarque revisa avances de obras de infraestructura prioritaria en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal Javier Lamarque Cano llevó a cabo un recorrido de supervisión por distintas obras de infraestructura que se desarrollan en el municipio, verificando los avances significativos que se tienen al momento en beneficio de las familias cajemenses; el mandatario refrenda su compromiso de seguir impulsando este tipo de obras que tienen como finalidad mejorar los servicios básicos, así como elevar la calidad de vida de las familias de Cajeme.

Principalmente, Lamarque supervisó la obra del tramo en la calle Mayo mismos que comprenderán de la calle California hasta la avenida Quintana Roo, donde la obra se encuentra en su etapa casi final; explicó que en esa zona se llevan a cabo labores con retroexcavadora y maquinaria para compactación; además, se instalaron atarjeas y un nuevo colector para prevenir inundaciones en la zona. "El proceso de esta obra contempla ahora la colocación de guarniciones y, posteriormente, la aplicación de la carpeta asfáltica para dejar la vialidad completamente rehabilitada en beneficio de las y los vecinos de este sector", expresó.

Javier Lamarque revisa avances de obras de infraestructura en el municipio de Cajeme

Posteriormente, el alcalde realizó una visita a la calle José María Leyva, que se ubica en la colonia Cajeme, donde constató que la obra se encuentra prácticamente terminada; es muy poco el trabajo que falta por hacer, con la rehabilitación del drenaje hidrosanitario y carpeta asfáltica en el tramo que comprende de la calle Abelardo L. Rodríguez a la Carranza. También manifestó que solo restan detalles finales, como el ajuste de los pozos de visita para que queden a nivel de la superficie de rodamiento y la reposición de banquetas.

Para concluir con su recorrido, se dirigió a la colonia Municipio Libre, específicamente a la calle Miguel C. Higuera, en donde explicó que se realizó el cambio de líneas de agua potable, así como también de drenaje y, actualmente, se está trabajando en la conexión de líneas y tomas domiciliarias. Una vez que se concluya con estas acciones, se realizará la compactación del terreno y después será la colocación de carpeta asfáltica.

Javier Lamarque revisa avances de obras de infraestructura en el municipio de Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui