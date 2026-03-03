Jóvenes cajemenses partirán a la Sierra Tarahumara con ayuda y mensaje de esperanza

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un cargamento de despensa, ropa, medicina y principalmente la palabra de Dios, decenas de jóvenes misioneros cajemenses partirán rumbo a comunidades de la Sierra Tarahumara.

Algunos de los jóvenes voluntarios afirman que van 37 de esas misiones e invitan a las y los jóvenes a partir de los 15 años de edad a vivir la experiencia de la preparación evangélica que llevan a esas comunidades. Serán 50 comunidades las que recibirán la ayuda y un mensaje de luz y esperanza.

Señalan que los habitantes de esas comunidades esperan cada Semana Santa a los jóvenes misioneros con los apoyos que llevan, gracias a la aportación de la ciudadanía y empresas que donan de manera incondicional.

Dichas aportaciones pueden ser entregadas en el DECA ubicado en la calle 6 de Abril, entre California y Campeche, de la colonia Hidalgo en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui