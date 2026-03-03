Líderes ribereños y comerciantes pugnan por rescate de mercado de mariscos; está en total olvido

Guaymas, Sonora.- Construido en el año 2015, el mercado de mariscos en Guaymas se encuentra en el total abandono y vandalizado, por lo cual pugnan por su rescate y que cumpla con el objetivo para el cual fue proyectado, que es un beneficio directo para la comunidad.

Fue construido durante la administración de Otto Guillermo Claussen Iberri, en la cual se aplicó una inversión de 15 millones de pesos, y su objetivo era que los pescadores lo utilizaran para vender los diversos productos marinos que capturan, pero la realidad es que a la fecha no se ha vendido ni un solo camarón en el lugar.

La secretaria de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Ribera 'Florentino López Tapia', Manuelita Ojeda Amador, lamentó que tanto dinero invertido en esta obra haya quedado tirado, sin cumplir nunca el fin para el cual fue creado.

Sin embargo, dijo que nunca es tarde para que pueda ser utilizado, por lo que pugnó por su rescate y que se someta a rehabilitación; "que se utilice para beneficio de la comunidad, y si no, como era su objetivo, para la venta de mariscos, al menos que se le dé otro fin, pero que no esté en el abandono".

Expuso que bien puede ser utilizado para abrir puestos comerciales, o que los emprendedores puedan tener un espacio en el cual ofertar sus productos, e incluso como oficinas públicas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, Julio Saldate Ortegón, coincidió con la necesidad de rescatar este espacio y utilizarlo para un bien común, y que el lugar tenga ‘vida’ y se aproveche esa importante inversión que se hizo en este proyecto.

Cifra

12

Años tiene de haberse construido el mercado de mariscos, y a la fecha no ha cumplido su objetivo.

