Marcharán colectivos feministas de Hermosillo el próximo domingo con motivo del 8M

Hermosillo, Sonora.- Grupos y colectivos feministas en Hermosillo convocan a participar el próximo domingo 8 de marzo a la marcha en lucha por la igualdad de derechos y exigir respeto para las mujeres.

Según publicaciones de diferentes colectivos en redes sociales, se está convocando en Hermosillo a la concentración en la plaza Emiliana De Zubeldía a las 16:30 horas, para marchar por el centro de la ciudad, hasta llegar a la plaza Zaragoza frente al Palacio de Gobierno.

Rafaella Fontanot Ochoa, integrante de Observatoria Todas Mx, dijo que el objetivo es visibilizar los pendientes en materia de derecho de las mujeres en el país y en Sonora, principalmente la despenalización del aborto y el alto a los feminicidios.

"Somos el único estado en el norte de México en el que todavía no se ha armonizado y también denunciar violencias que persisten aquí en el estado y fortalecer la organización colectiva que se une a la marcha del 8M, es para recorrer las calles de Hermosillo, que es un espacio que nos pertenece, es un espacio público; a veces se nos olvida", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui