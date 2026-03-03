Más del cinco por ciento de motocicletas retenidas en Ciudad Obregón no son reclamadas por sus dueños

Ciudad Obregón, Sonora.- Poco más del cinco por ciento de las motocicletas que son detenidas por Tránsito Municipal de Cajeme quedan sin recuperar por la ciudadanía, según Luis Rey Chávez Chávez, actual comandante de la dependencia.

Tan solo en 2025 se detuvieron dos mil 593 motocicletas por parte de Tránsito Municipal de Cajeme, mientras que, del 1 de enero al 2 de marzo, se habían detenido 399 de ellas, según el comandante de Tránsito.

Las causas por las que no las reclaman pudieran ser falta de interés, falta de documentación o simplemente la multa pudiera ser con un costo similar a la motocicleta, que en muchos casos ya está deteriorada", opinó.

Desde hace algunos años en Cajeme se han montado operativos dirigidos a los motociclistas, que terminan con la retención masiva de esas livianas unidades.

Estos operativos se dan en distintas horas del día y en distintos puntos de la ciudad, para que tengan los resultados que se requieren; con ellos se busca, por un lado, atacar la incidencia de delitos de alto impacto y, a su vez, regular el uso del casco y la circulación con placas en esas unidades", mencionó.

En el tema de la seguridad, Chávez Chávez destacó que existe una perjudicial costumbre de los motociclistas de no usar sus equipos de protección.

El uso del casco es para proteger la vida del motociclista, pues cubre la cabeza, que es una de las partes más sensibles del cuerpo a la hora de tener un accidente de gravedad", subrayó.

Por otra parte, las placas sirven para regular y vigilar ese tipo de vehículos, en los que, según estadísticas de las mismas autoridades, se cometen bastantes ilícitos como los delitos de alto impacto y otros.

Es importante que los motociclistas acrediten con sus placas y su licencia, pues hemos notado que estos vehículos se utilizan para delitos de alto impacto, de ahí la importancia de estar con este tipo de operativos para inhibir esas acciones", comentó.

Cifra

El 30 por ciento de los accidentes de tránsito son involucrados por las motocicletas en Cajeme, según las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui