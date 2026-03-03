Hermosillo, Sonora.- A través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), el Gobierno de Sonora, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, llevó a cabo la entrega del honorable reconocimiento 'Mujer es Fuerza', con el propósito de visibilizar el arduo trabajo y valorar la trayectoria, así como el gran liderazgo y el impacto social de las mujeres sonorenses que están haciendo historia y han transformado sus comunidades.

Las mujeres destacadas durante el evento fueron reconocidas por su gran trabajo, compromiso y constancia, ya que contribuyen al desarrollo de Sonora y se han convertido en referentes positivos para las nuevas generaciones; asimismo, han superado retos para emprender, liderar proyectos sociales o destacar en sus áreas profesionales, como el empresarial, deportivo, académico, artístico y social, promoviendo el empoderamiento económico.

'Mujer es Fuerza': Instituto Sonorense de la Juventud reconoce a mujeres que transforman sus comunidades

La titular del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela Álvarez, mencionó que el propósito de este reconocimiento es honrar la historia de las mujeres, así como su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. "Reconocer a las mujeres es reconocer su esfuerzo, su lucha y su capacidad de transformar realidades. Cada una de las galardonadas es un ejemplo de perseverancia, liderazgo y compromiso social, y su historia inspira a niñas, adolescentes y jóvenes a creer en sí mismas y en sus sueños", expresó.

Al evento acudieron mujeres destacadas del gabinete legal: Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores Del Río Sánchez; la secretaria de la Mujer, Sheila Hernández Alcaraz; además de la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra López Noriega, y las diputadas locales Deni Gastélum Barreras, María Eduwiges Espinoza Tapia y Claudia Zulema Bours.

Cautivando a los asistentes, la intérprete de Lengua de Señas Mexicana, Dulce Esperanza Domínguez, presentó una conferencia sobre su historia de vida. El Gobierno de Sonora, con estas acciones, refrenda su compromiso de impulsar la igualdad de oportunidades, generar espacios de reconocimiento que fortalezcan su participación activa en todos los ámbitos de la vida pública y, lo más importante, promover el empoderamiento de las mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui