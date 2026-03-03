Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) puso en marcha la gran promoción 'Ponte al Volante' como estímulo a los usuarios cumplidos con el pago de tarifas mensuales y a todos los que dejen en cero su cuenta de adeudo, ya que como premio estarán rifando un automóvil Dodge Attitude 2026 en el próximo mes de abril.

El presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, invitó a toda la ciudadanía de Navojoa a sumarse en lo económico, ayudando a resolver problemáticas en las redes públicas de drenaje y agua potable, como fugas y colapsos, ya que hace falta mayor inversión. "Agradecemos a los usuarios cumplidos y a quienes han estado respondiendo a estas campañas con sus pagos; año con año son más los que están pagando y seguimos llamando a los que no se han acercado para juntos sacar adelante al organismo operador", expresó.

Oomapasn te regala un AUTO DEL AÑO en el mes de abril con la rifa de 'Ponte al Volante'

Esta no ha sido la única promoción por parte del ayuntamiento para ayudar, ya que en más de tres ocasiones han beneficiado, como la promoción de 'Al Mil por el Oriente' para morosos, y el equipamiento con maquinaria como retroexcavadoras y motoconformadoras para reforzar la operatividad y agilizar los tiempos de respuesta en la corrección de fallas en el servicio, por lo que el alcalde reafirmó que es justo una retribución de la población.

Por otra parte, el director general de Oomapasn, Artidoro Lagarda Yescas, informó con gran entusiasmo que la campaña tendrá vigencia hasta el próximo 31 de marzo y, además, detalló que el Attitude 2026 tiene un valor de 510 mil 900 pesos y será sorteado el 10 de abril, para entregarlo al ganador el día 20 del mismo mes en la Plaza 5 de Mayo, con el beneficio adicional en los pagos de un descuento del cien por ciento de recargos y 20 por ciento de adeudo vencidos de años anteriores.

Oomapasn te regala un AUTO DEL AÑO en el mes de abril con la rifa de 'Ponte al Volante'

Fuente: Tribuna del Yaqui