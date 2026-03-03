¡Ponte al corriente con tus pagos! Agua de Hermosillo realiza 'Jornada de Descuentos'

Hermosillo, Sonora.- Para toda la ciudadanía que desee ponerse al corriente con sus pagos, se llevará a cabo la 'Jornada de Descuentos' impulsada por Agua de Hermosillo en las instalaciones del parque CRECES, ubicado en bulevar Santa Clara, en la colonia Villas del Mar, este próximo jueves 5 de marzo de 2026. Desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas, personal del organismo operador estará atendiendo a todas las personas que asistan.

A todo aquel que tenga un adeudo se le hace un llamado para aprovechar estas megas promociones, ya que en el transcurso de esta jornada se estarán ofreciendo descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos, así como también, del 10 por ciento al 60 por ciento en adeudos por consumo y, además, aquellos que cuenten con saldos vencidos de más de 50 meses podrán tener la oportunidad de liquidar con tan solo 4 mil pesos.

Se recomienda acudir con anticipación para asegurar su atención y aprovechar los beneficios disponibles, ya que el organismo operador solo entregará turnos hasta las 13:00 horas. Este tipo de acciones forma parte de las estrategias permanentes que tienen como propósito el facilitar la regularización de cuentas, apoyar la economía familiar y fortalecer la cultura del pago oportuno.

uD83DuDCA7 ¡No dejes pasar esta oportunidad!



El programa Ponte al Corriente regresa para ayudarte a regularizar tu servicio.



uD83DuDCCD Te esperamos el jueves 05 de marzo en el Parque “Creces” ubicado en Blvd. Santa Clara, col. Villas del Sur.

uD83DuDD58 De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. pic.twitter.com/q8ejOMmbOc — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui