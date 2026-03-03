Propone diputado David Figueroa un tope en el aumento al impuesto predial en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Figueroa Ortega, presentó una iniciativa a fin de establecer un tope de incremento anual al impuesto predial, por los altos costos que proponen los ayuntamientos en Sonora.

El legislador explicó que desde el congreso en la Ley de Ingresos de los municipios para el 2026, se estableció el criterio de incremento del 10 por ciento, pero este debe de discutirse cada año, por lo que es necesario que esté plasmado en la ley y que no haya cuotas más elevadas.

El diputado propuso que el incremento anual no sea por arriba del 10 por ciento, para no afectar el bolsillo de las familias y tampoco que los ayuntamientos puedan abusar de las tarifas.

Con esta modificación al artículo 52 de la Ley de Hacienda municipal, para que quede como regla general, que no se podrá subir los impuestos prediales por arriba del 10 por ciento comparado con el año inmediato anterior", señaló.

La iniciativa se analizará con síndicas y síndicos, pero también con representantes de las tesorerías municipales.

El diputado @DavidFigueroaO (PVEM) planteó reformar la Ley de Hacienda Municipal para establecer un límite de no más de diez por ciento de incremento en el cobro del impuesto predial de un ejercicio fiscal a otro. pic.twitter.com/VfcNnRDHYS — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 3, 2026

En la misma sesión del Congreso de Sonora, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Scott propuso la ley para la Recuperación y Gestión Comunitaria de Espacios Deportivos y Parques Públicos.

La propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano va encaminada, a establecer el marco jurídico para la identificación, inventario, recuperación, rehabilitación, mantenimiento y gestión comunitaria de espacios deportivos y parques públicos en los municipios

Manuel Scott dijo que se promueve también que los ayuntamientos estén obligados a elaborar inventarios municipales, ejecutar obras de rehabilitación, garantizar mantenimiento continuo, expedir reglamentos de uso y reconocer formalmente comités comunitarios.

