Salud Sonora invita a toda la ciudadanía a vacunarse contra sarampión y otras enfermedades en centros de Nogales

Nogales, Sonora.- A través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), el Gobierno de Sonora hace un llamado a toda la población de Nogales con la finalidad de acudir a los distintos puntos de vacunación que estarán disponibles en la ciudad para protegerse contra el sarampión, influenza, Covid-19 y neumococo, hepatitis B y completar el esquema básico en niños de 9 años.

Uno de los puntos a los que se podrá acudir es el Hospital General de Nogales, ubicado en Moderna, que ofrece vacunas contra sarampión, influenza, Covid-19, neumococo, TDPA, hepatitis B, TD y esquema básico infantil; la atención será de 8:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. Por otro lado, el Centro de Salud Urbano Nogales, en la colonia El Greco, facilitará el acceso a la vacunación para toda la familia durante toda la semana en un amplio horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.

Salud Sonora invita a toda la ciudadanía a vacunarse en centros de salud de Nogales

La UMF 5 Nogales, ubicada en avenida Álvaro Obregón por la colonia Nogales, no se quedó atrás y está ofreciendo servicio en dos modalidades: de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y en horario extendido de 8:00 a 20:00 horas también de lunes a viernes; asimismo, también habrá puestos semifijos en el Hospital General de zona. Se aplicarán vacunas de la campaña invernal, que son influenza, Covid-19 y neumococo, fase permanente del esquema básico y sin dejar atrás la de sarampión.

La UMF 64 Nogales, situada en calle Eclipse 12, colonia San Carlos I Etapa, de igual forma estará atendiendo de 8:30 a 14:00 horas y también en horario extendido de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, aplicando biológicos de campaña invernal, esquema básico y sarampión. Para concluir, la SSP destacó que las vacunas son seguras, gratuitas y esenciales para prevenir graves complicaciones; se invita a la población a acudir al centro de salud más cercano a su domicilio, llevando su Cartilla Nacional de Salud y manteniendo al día su esquema de vacunación.

uD83DuDC89 #México avanza en la protección contra el #Sarampión.



En 3 semanas se aplicaron 9 millones de vacunas, gracias al trabajo coordinado del sector salud.



La vacunación continúa. Acude a tu unidad médica y protégete.#VacúnateYProtégete pic.twitter.com/7YgDoakMdN — IMSS ? (@Tu_IMSS) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui