Sonora, entre los 11 estados con más casos de sarampión en 2026: Llaman a la VACUNACIÓN

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a Eduardo Clark, subsecretario de Salud del Gobierno de México informar sobre la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión en el país. En su intervención, el funcionario señaló que el estado de Sonora sigue siendo prioritario debido al número de contagios que registra.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en Palacio Nacional, Eduardo Clark recordó a la población que la estrategia para controlar los brotes de sarampión es la vacunación; apuntó que México cuenta con millones de dosis disponibles para aplicar a la población. Asimismo, informó que desde que se detectó el primer caso de esta enfermedad en el estado de Chihuahua, en febrero de 2025, se han aplicado 22 millones de dosis en el país hasta ahora.

#Mañanera uD83DuDC89 || Autoridades llaman a personas de 13 a 49 años a vacunarse contra el sarampión en 11 de las 32 entidades donde los casos siguen elevados, entre ellas Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sonora, Tabasco, Sinaloa y Durango, informó Eduardo Clark,… https://t.co/67QjpZOmKY pic.twitter.com/D2OH7Huy9P — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) March 3, 2026

También mencionó que desde hace tres semanas, desde que inicio la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Sarampión, se han aplicado 8.4 millones de vacunas. El pico más alto fue del 14 al 20 de febrero, cuando se aplicaron 3.4 millones en todo México. Agradeció a la población que se ha movilizado para inmunizarse; insistió en que esta es la única forma de contener un brote de sarampión: "vacunar, vacunar, vacunar".

Contagios del sarampión en México

En esta misma intervención, Eduardo Clark informó que, en esta última semana, se confirmaron cerca de mil casos nuevos de sarampión, no obstante, señaló que es menos de los mil 200 casos que se estaban documentando cada semana, en semanas previas. Señaló que pese a esta disminución, es clave aplicarse la vacuna.

Vacunación contra en sarampión en Sonora

De acuerdo con el reporte federal, en el estado de Sonora, uno de los prioritarios en la estrategia nacional de atención al sarampión, se han aplicado 258 mil 708 vacunas desde el 12 al 02 de marzo. La entidad que concentra más vacunas aplicadas es el Estado de México (Edomex), con un millón 277 mil 753; en contraste, Baja California Sur es el estado con menos dosis aplicadas: solo reporta 34 mil 778.

Finalmente, el funcionario señaló que la gran mayoría de los casos se están concentrando en 11 entidades federativas:

Jalisco Sinaloa CDMX Puebla Colima Nayarit Tlaxcala Durango Chiapas Tabasco Sonora

El Subsecretario de Salud hizo un llamado a las personas entre 13 y 49 años que no tienen vacunas, para ir a aplicársela. Para ver donde puedes inmunizarte en Sonora, solo debes entrar a la página dondemevacuno.salud.gob.mx

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'