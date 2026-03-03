Tras sumar cinco oros, estudiantes de Conalep Sonora apuntan a la Olimpiada Conade 2026

San Luis Río Colorado, Sonora.- Estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel San Luis Río Colorado, participaron en el Selectivo Estatal de Karate los días 20 y 21 de febrero de 2026 en Ciudad Obregón, Sonora, y ahora se preparan para representar a su entidad del 25 al 29 de marzo en el clasificatorio que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Por lo tanto, estos talentosos jóvenes, quienes en su repertorio cuentan con cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce, están cada vez más cerca de clasificar a la Olimpiada Nacional Conade 2026 en la disciplina de karate. De hecho, también cerca de 195 deportistas intentan ganarse un lugar en la Olimpiada Nacional 2026 en Mexicali, donde enfrentarán a competidores de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.

Volviendo a los expertos en karate, la directora general de Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, les dedicó algunas palabras, haciendo especial énfasis en lo disciplinados, constantes y comprometidos que son, así como en la pasión que demuestran al competir. Asimismo, mencionó que más allá de potenciar sus habilidades deportivas, estas experiencias les permiten fortalecer valores fundamentales.

Luisa Cristina Rodríguez Ibarra

• Oro: Josué Hernández -55 kg

• Oro: Emmanuel Viera -60 kg

• Oro: Kevin Rangel -67 kg

• Oro: Emmanuel Viera – Kata por equipos

• Oro: Kevin Rangel – Kata por equipos

• Plata: Heidi Villarreal -53 kg

• Bronce: Violet Romero +66 kg

¿Qué es la Olimpiada Nacional CONADE 2026?

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 celebrará su 30 aniversario y tendrá como sede principal a Puebla, incluyendo 16 disciplinas deportivas que abarcan desde baloncesto, fútbol, karate, golf y voleibol de sala y playa, así como otras más recientes como breaking y escalada deportiva. Las subsedes serán Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán, mientras que Jalisco fungirá como sede alterna con ocho disciplinas.

#Nacional | Día Mundial de la Vida Silvestre: Efemérides de HOY 3 de MARZO, acontecimientos que marcaron a México y el mundouD83DuDC06uD83CuDF43https://t.co/ZIxK3Ogig4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

¿Cómo fomentar el deporte en niños y jóvenes?

El Gobierno de México recomienda que niñas, niños y jóvenes inviertan un mínimo de 60 minutos diarios en actividades físicas, mismas que deben practicarse al menos tres veces por semana. En el caso de quienes son más inactivos, la incorporación debe ser gradual, iniciando con estiramientos y, en general, ejercicios ligeros hasta alcanzar el nivel de quienes ya cuentan con mejor condición física.

Fuente: Tribuna del Yaqui