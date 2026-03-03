Universidad de Sonora y el Staus inician mesas de negociaciones para la revisión salarial 2026

Hermosillo, Sonora.- El Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) y la Universidad de Sonora pusieron en marcha la primera mesa negociadora correspondiente al proceso de revisión salarial 2026, con la participación de las comisiones revisoras de ambas dependencias; por parte del Gobierno de Sonora, participó Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, y Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaría de Concertación Social de la Secretaría de Gobierno.

El secretario general administrativo, Guillermo Cuamea Cruz, durante la sesión de trabajo presentó de manera amena y formal el documento de la Política Salarial 2026, que fue emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, en el cual se establece como parámetro un incremento máximo del 4 por ciento directo al salario y 0 por ciento en prestaciones no ligadas al salario, al tratarse de una revisión bienal no contractual en ese rubro.

Unison y el Staus inician mesas de negociaciones para la revisión salarial 2026

Según este documento, señala que el pasado primero de noviembre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por aprobado el incremento del 4 por ciento directo al salario; asimismo, recurso que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha servido de parámetro año con año para ser aplicado a las Universidades Públicas Estatales. Como primeros acuerdos, los asuntos de carácter colectivo continuarán abordándose en las mesas formales de negociación; sin embargo, se propuso la creación de una subcomisión, la cual será definida por escrito por ambas representaciones, garantizando claridad y orden en el desarrollo del proceso.

A la mesa negociadora, por parte de la Unison, acudieron: Enrique Bolado Martínez, secretario general académico; Julián Alfonso Moreno Alegría, de la Secretaría General Administrativa; Rafael Ramírez Villaescusa y Verónica Yolanda Hernández Castro, de la Abogacía General; Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil, Martín de Jesús Manosalvas Leyva y Miriam Mendívil Félix, de la dirección de Recursos Humanos.

Y no solo ellos, también se contó con la honorable participación de María Guadalupe Alpuche Cruz, coordinadora general de la Facultad Interdisciplinaria de Humanidades y Artes; Félix Ayala Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, campus Santa Ana; Agustín Brau Ávila, coordinador general de la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería; y Jesús Moreno Durazo, director de Comunicación.

Por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos, en la mesa se contó con el apreciable acompañamiento de Selene América Flores Salazar, secretaria interior; también asistieron Vilma Yasmín Cha Moreno, secretaria de Trabajo y Conflictos, así como integrantes de la comisión negociadora. Para concluir, estas acciones buscan un equilibrio entre las demandas económicas del sindicato y el presupuesto disponible de la administración universitaria y estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui