¿A qué hora LLOVERÁ hoy en Hermosillo? Pronóstico del CLIMA y temperaturas LUNES 30 de marzo

Hermosillo, Sonora.- El calor típico de la ciudad de Hermosillo dará un ligero giro este lunes 30 de marzo de 2026: aunque la mañana arrancará estable, hacia la tarde podrían aparecer lluvias con tormenta que tomarán por sorpresa a más de uno. Si tienes planes al aire libre, conviene tomar precauciones, por ello, aquí en TRIBUNA, te compartimos el reporte meteorológico completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored, el clima en Hermosillo hoy lunes 30 de marzo de 2026 comenzará con cielo completamente despejado y ambiente templado. Durante las primeras horas del día, entre las 05:00 y las 08:00, la temperatura se mantendrá entre los 22°C y 24°C, con viento flojo proveniente del oeste y noreste, con velocidades de entre cero y 13 kilómetros por hora, lo que generará condiciones agradables para iniciar la jornada.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00, el termómetro subirá hasta los 30°C, con intervalos de nubes y claros. En este punto, el índice ultravioleta (UV) alcanzará un nivel alto de seis, por lo que será importante tomar precauciones como el uso de protector solar. El viento cambiará a dirección suroeste, con rachas de entre tres y 21 kilómetros por hora.

Para la tarde, el panorama cambia. Alrededor de las 14:00 y 17:00 se prevé la presencia de chubascos tormentosos con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia será del 30 por ciento, con acumulaciones ligeras de hasta 2.2 milímetros (mm). A pesar de las precipitaciones, la temperatura se mantendrá elevada, alcanzando los 30°C en su punto máximo y descendiendo ligeramente a 28°C conforme avance la tarde.

El viento será moderado del noreste, con rachas que podrían llegar hasta los 33 kilómetros por hora. Ya por la noche, las condiciones mejorarán. A partir de las 20:00 el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán gradualmente de 26°C a 24°C hacia las 23:00. El viento será nuevamente flojo, con dirección noreste y este, y velocidades de entre seis y 19 kilómetros por hora, generando un ambiente más estable y cálido.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)