Agencias Fiscales de Sonora se mantendrán cerradas durantes estos días de Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, por medio de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, ha informado a los contribuyentes que las 27 Agencias y Subagencias Fiscales del estado estarán cerradas los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 debido a un periodo de asueto por Semana Santa y retomarán labores en horario normal el día lunes 6 de abril.
Se invita a los contribuyentes a realizar su pago de revalidación vehicular 2026, el cual vence el próximo 31 de marzo de 2026, a través de su portal oficial: hacienda.sonora.gob.mx, teniendo la opción de envío a domicilio.
El trámite también se puede realizar con su número de placas por medio de las diferentes tiendas de conveniencia:
- OXXO
- Gasolineras Arco
- 7-Eleven
- Circle K
- Elektra
- Financiera del Bienestar
De igual forma, se puede realizar en caja de bancos participantes:
- BBVA
- Santander
- HSBC
- CitiBanamex
- Banorte
En comercios participantes como:
- Walmart
- Farmacias Benavides
- Abarrey
- Suburbia
Realizar el pago en tiempo y forma de la revalidación vehicular evita hacerse acreedores de multas por pago extemporáneo. Para aclarar cualquier duda o asistencia, se puede comunicar al número 800 312 7011 o enviar mensaje vía WhatsApp al (622) 316 9734, así como al correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y a las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos.
Fuente: Tribuna del Yaqui