Agencias Fiscales de Sonora se mantendrán cerradas durantes estos días de Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, por medio de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, ha informado a los contribuyentes que las 27 Agencias y Subagencias Fiscales del estado estarán cerradas los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 debido a un periodo de asueto por Semana Santa y retomarán labores en horario normal el día lunes 6 de abril.

Se invita a los contribuyentes a realizar su pago de revalidación vehicular 2026, el cual vence el próximo 31 de marzo de 2026, a través de su portal oficial: hacienda.sonora.gob.mx , teniendo la opción de envío a domicilio.

Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa

El trámite también se puede realizar con su número de placas por medio de las diferentes tiendas de conveniencia:

OXXO

Gasolineras Arco

7-Eleven

Circle K

Elektra

Financiera del Bienestar

De igual forma, se puede realizar en caja de bancos participantes:

BBVA

Santander

HSBC

CitiBanamex

Banorte

En comercios participantes como:

Walmart

Farmacias Benavides

Abarrey

Suburbia

Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa

Realizar el pago en tiempo y forma de la revalidación vehicular evita hacerse acreedores de multas por pago extemporáneo. Para aclarar cualquier duda o asistencia, se puede comunicar al número 800 312 7011 o enviar mensaje vía WhatsApp al (622) 316 9734, así como al correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y a las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: Tribuna del Yaqui