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Secretaría de Hacienda

Agencias Fiscales de Sonora se mantendrán cerradas durantes estos días de Semana Santa

El Gobierno de Sonora ha informado a los contribuyentes que las 27 Agencias y Subagencias Fiscales del estado permanecerán cerradas a causa de la Semana Santa

Agencias Fiscales de Sonora se mantendrán cerradas durantes estos días de Semana Santa
Agencias Fiscales de Sonora se mantendrán cerradas durantes estos días de Semana Santa Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, por medio de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, ha informado a los contribuyentes que las 27 Agencias y Subagencias Fiscales del estado estarán cerradas los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 debido a un periodo de asueto por Semana Santa y retomarán labores en horario normal el día lunes 6 de abril.

Se invita a los contribuyentes a realizar su pago de revalidación vehicular 2026, el cual vence el próximo 31 de marzo de 2026, a través de su portal oficial: hacienda.sonora.gob.mx, teniendo la opción de envío a domicilio.

Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa
Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa

El trámite también se puede realizar con su número de placas por medio de las diferentes tiendas de conveniencia:

  • OXXO
  • Gasolineras Arco
  • 7-Eleven
  • Circle K
  • Elektra
  • Financiera del Bienestar

De igual forma, se puede realizar en caja de bancos participantes:

  • BBVA
  • Santander
  • HSBC
  • CitiBanamex
  • Banorte

En comercios participantes como:

  • Walmart
  • Farmacias Benavides
  • Abarrey
  • Suburbia
Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa
Agencias fiscales cerrarán por días de asueto debido a Semana Santa

Realizar el pago en tiempo y forma de la revalidación vehicular evita hacerse acreedores de multas por pago extemporáneo. Para aclarar cualquier duda o asistencia, se puede comunicar al número 800 312 7011 o enviar mensaje vía WhatsApp al (622) 316 9734, así como al correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y a las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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