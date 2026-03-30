Cabildo de Navojoa libra primeras 3 multas en su contra, esperan recibir más fallos a favor

Navojoa, Sonora.- La Dirección del Área Jurídica en el Ayuntamiento de Navojoa informó que al menos tres multas interpuestas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra del cuerpo de regidores por un presunto desacato, ya fueron dictaminadas como improcedentes, sin embargo el caso continúa abierto.

Cabe señalar que durante el año 2025, los ediles recibieron una multa de aproximadamente 174 mil pesos, por presuntamente no haber atendido una orden judicial sobre la reinstalación de trabajadores despedidos en julio del 2024; pero las autoridades municipales confían en que el Tribunal dictaminará a su favor.

Durante sesión de cabildo, José Félix Becerra Peralta, director Jurídico del Ayuntamiento precisó que el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en la ciudad de Hermosillo fue quien determinó como improcedentes, algunos de los casos en contra del cuerpo de regidores.

Desgraciadamente estamos sujetos a la labor propia del Tribunal, pero paralelamente trabajamos nosotros en el Tribunal que da la orden de esa multa y se quedó en el acuerdo de que no moverán las multas hasta que se resuelva; estamos esperando las resoluciones", afirmó.

Por su parte, la regidora Rosa Alicia Ortega Ramírez, cuestionó al jurídico del Ayuntamiento sobre la fecha estimada en que se pudiera conocer el resto de los fallos por parte del Tribuna, donde se estima que aún hay otros 12 casos similares por resolver.

Es cuestión de tiempo, ya se tiene antecedentes de que algunas (multas) ya se están eliminando, pero las que siguen son como 12 aproximadamente… Estuvimos platicando con los magistrados y expusimos los motivos; tan aceptada está que ya resolvieron tres fallos a favor de quitar esas multas", respondió Becerra Peralta.

Fuente: Tribuna del Yaqui